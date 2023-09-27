Популярный курорт Европы потерял миллиард евро из-за санкций против России

Посол РФ: Кипр потерял миллиард евро из-за закрытия авиасообщения с Россией

Кипр потерял более миллиарда евро из-за того, что присоединился к антироссийским санкциям и закрыл прямое авиасообщение с Россией. Об этом посол РФ в республике Мурат Зязиков рассказал «Российской газете».

По словам дипломата, популярный курорт Европы не досчитался 800 тысяч российских отдыхающих, поскольку закрыл небо для российских самолетов. При этом именно туризм является одним из главных источников дохода кипрского бюджета, отметил он.

«Согласно данным статистической службы республики, расходы одного туриста в 2022 году составили 88 евро в сутки (хотя россияне в силу широкой "русской души" тратили гораздо больше)», — сказал Зязиков.

Он посчитал, что при средней продолжительности отпуска в 14 дней бюджет Кипра потерял более миллиарда евро (101,9 миллиарда рублей) из-за отсутствия россиян. «Добирающиеся сюда с пересадками в третьих странах россияне все чаще предпочитают отдыхать на находящемся под контролем турок-киприотов севере острова», — добавил Зязиков. По данным посла, там цены ниже, а туристическая инфраструктура развивается быстро.

Ранее власти Северного Кипра (единственная страна мира, признающая республику, — Турция) заявили, что готовы запустить прямое авиасообщение с Россией, если Москва на это согласится. Переговоры об этом шли с 2022 года.