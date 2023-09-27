Полицейский погиб в перестрелке в Дагестане

МВД Дагестана: в перестрелке погибли два человека, включая полицейского

Два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в Дагестане. Еще несколько человек получили ранения, передает РИА Новости ссылаясь на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве уточнили, что перестрелка произошла около 17:30 по московскому времени в селении Леваши. По предварительным данным, двое убиты, несколько человек ранены. «В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о гибели полицейского, раненного в перестрелке с вымогателями возле Орехово-Зуево в Подмосковье.

ЧП произошло днем 28 июня. Владелец автосервиса сообщил, что некие мужчины вымогают у него деньги за якобы некачественный ремонт машины. Когда полицейские прибыл на место, вымогатели открыли по ним огонь. В ходе завязавшейся перестрелки оба офицера получили ранения, им удалось ранить в ногу одного из нападавших. Троим его подельникам удалось скрыться.