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15:40, 27 сентября 2023Наука и техника

Изучен механизм связи цинка и риска диабета

ELife: изучен механизм защитного эффекта цинка против диабета

Фото: Michael Dalder / Reuters

Ученые из Нью-Йорка изучили механизм защитного эффекта цинка против риска развития диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

В ходе работы специалисты рассмотрели мутацию, которая вызывает потерю функции белка-переносчика цинка под названием SLC39A5, связанного с повышенным уровнем циркулирующего цинка. Для этого они проанализировали данные генетических последовательностей 580 тысяч участников европейского происхождения. Из них 518 тысяч человек были здоровыми, а 62 тысячи — страдали диабетом. Авторы обнаружили номинальную связь меду SLC39A5 и сниженным риском диабета второго типа.

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Чтобы подтвердить эти данные, ученые изучили функцию SLC39A5 на генетически модифицированных мышах, у которых отсутствовал белок-переносчик цинка. При содержании животных на диете с высоким содержанием жиров и фруктозы, вызывающей ожирение, наблюдалось значительное снижение уровня глюкозы натощак по сравнению с контрольными мышами, обладающими мутацией. Аналогичные результаты были зафиксированы при врожденном ожирении. Напротив, отсутствие SLC39A5 привело к снижению резистентности к инсулину, а также к меньшим отложениям жира в печени, поскольку у подопытных увеличивалось количество цинка в крови. Таким образом, мутация повышала вероятность жировой болезни печени и диабета второго типа.

Команда ученых подчеркивает, что их открытие демонстрирует защитную роль цинка от высокого уровня сахара в крови. При этом блокирование SLC39A5 в будущем потенциально может стать новым методом лечения диабета второго типа, если приема только добавок цинка будет недостаточно.

Ранее главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко перечислила признаки, которые могут говорить о развитии сахарного диабета. Одним из симптомов она назвала постоянную жажду.

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    Елена Апазиди
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