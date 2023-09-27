Обновленный самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет

Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой

Компания Lockheed Martin совместно с Военно-воздушными силами (ВВС) США провела первый полет высотного самолета-разведчика U-2 с обновленной авионикой. Об этом сообщается на сайте компании.

U-2 совершил полет на малой высоте в рамках программы обновления оборудования Avionics Tech Refresh (ATR). В ходе испытаний протестировали комплекс авионики, включающий системы связи и навигации, а также новый бортовой компьютер. Это устройство соответствует стандартам открытой архитектуры Open Mission System, которые позволят U-2 интегрироваться с различными системами.

Также обновленный U-2 получил новые дисплеи в кабине пилотов. Отмечается, что они улучшат качество отображения собираемой самолетом информации и позволят повысить скорость принятия решений.

Контракт на модернизацию самолета заключили в 2020 году. Соглашение оценивается в 50 миллионов долларов.

Базовая версия U-2 совершила первый полет в 1955 году. На вооружении ВВС США стоит 26 модернизированных U-2S и четыре TU-2S для обучения пилотов. U-2S отличается от базовой версии наличием системы GPS, обновленным двигателем и разведывательной аппаратурой.

В мае издание Defense News писало, что ВВС США планируют отказаться от самолетов U-2 и разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-4 в пользу спутников.