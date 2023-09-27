В российском регионе обнаружили древние жилища каменного века

На Ямале обнаружили остатки древних жилищ каменного века

Сотрудники Научного центра изучения Арктики обнаружили остатки древних жилищ каменного века в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщает портал «Север Пост».

«Удалось обнаружить остатки двух жилищ каменного века. Установлено, что они функционировали только в зимнее время, поскольку в межжилищном пространстве у нас находок не было, все они были внутри», — рассказала старший научный сотрудник сектора истории и археологии Ольга Тупахина.

Она уточнила, что в зимний период вся жизнь древних людей была сосредоточена внутри жилища — там готовили пищу, обрабатывали шкуры и лепили горшки. Одной из самых интересных находок стал уникальный налеп в виде головы оленя, выполненный на глиняном сосуде — Тупахина подчеркнула, что раньше ученые не находили ничего подобного.

Работы велись на территории древнего поселения Йоркутинское-2 — специалисты раскопали 120 метров его площади. Ученые предполагают, что памятник относится к концу четвертого тысячелетия до нашей эры, более точная датировка станет известна после обработки образцов почв и угля в лаборатории.

Ранее ямальские ученые раскрыли тайну древнего могильника «Нюрымпосллор 4» в Приуралье, обнаружив необычное захоронение. Оно сильно отличалось от взрослых и детских могил по длине и по ширине.