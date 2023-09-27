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09:08, 27 сентября 2023Экономика

В России пожаловались на масштабный дефицит фармацевтов

Ассоциация независимых аптек пожаловалась правительству на дефицит фармацевтов

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Ассоциация независимых аптек обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с жалобой на масштабный дефицит кадров — отрасли не хватает фармацевтов и провизоров. Об этом союз заявил на своем сайте, на публикацию обратили внимание «Известия».

Ассоциация оценила дефицит в 30 процентов от необходимого числа специалистов, а главной его причиной считает сокращение бюджетных мест на фармацевтических факультетах вузов и закрытие фармколледжей. Острую нехватку рабочих рук подтвердила «Известиям» также Российская ассоциация аптечных сетей и отдельные игроки рынка.

Глава «Советской аптеки» Оксана Соловьева заявила, что в текущей обстановке в стране дефицит кадров неизбежен. «Аптеки вынуждены сокращать рабочий день, фармацевты работают за двоих-троих, что сказывается на их работоспособности», — рассказала она.

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О кадровом голоде заявляют также фармпроизводители. Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова назвала эту проблему «актуальной абсолютно для всей товаропроводящей цепи». У кадрового дефицита, по ее словам, целый ряд причин — от расширения производства, межкорпоративной конкуренции и переманивания кадров до старения населения.

Ассоциация независимых аптек предложила кабмину решить проблему за счет привлечения зарубежных специалистов — в публикации указано, что в России следует разрешить для таких работников квоту в 25 процентов. Сейчас квота равна нулю, то есть в стране фактически запрещено нанимать иностранцев в сфере торговли лекарственными средствами.

Директор «Ассоциации независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова пояснила «Известиям», что такая мера в нынешних условиях могла бы стать быстрым решением вопроса дефицита кадров в аптечной сфере. Тем не менее систему фармацевтического образования тоже необходимо реформировать, добавила она. Чтобы привлекать студентов на эти направления, нужна поддержка государства: рост бюджетных мест, субсидии, дотации.

Ранее аналитики «Работы.ру» выяснили, что подавляющее большинство (91 процент) российских компаний ощущают нехватку кадров. Половина фирм сообщили о дефиците массового персонала, включая продавцов, операторов и водителей, свидетельствуют результаты опроса.

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    Софья Ермакова
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