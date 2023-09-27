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02:01, 27 сентября 2023Забота о себе

Джулия Фокс сделала неожиданное признание об отношениях с Канье Уэстом

Джулия Фокс и Канье Уэст

Джулия Фокс и Канье Уэст. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская модель и актриса Джулия Фокс сделала неожиданное признание об интимной стороне отношений с известным рэпером Канье Уэстом. Ее слова приводит издание New York Times.

Фокс рассказала, что скоро у нее выходят мемуары «В канализацию» (Down The Drain), в значительной степени посвященные людям, с которыми она занималась сексом. По ее словам, с помощью предельной откровенности в этом вопросе она постаралась преодолеть свою природную стеснительность.

Единственным человеком, об интимной близости с которым в книге не будет ни слова, стал рэпер Канье Уэст. Фокс объяснила это тем, что между ними никогда не было половых контактов. «Секса не было никакого. Эти отношения были про другое», — заявила модель.

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В другие подробности романа с музыкантом Фокс предпочла не вдаваться.

Ранее Фокс рассказала, что короткий роман с Уэстом плохо сказался на ее карьере. По словам модели, после них ей стали гораздо реже предлагать работу. Фокс добавила, что гордится тем, что вовремя прекратила отношения с музыкантом.

О романе знаменитостей стало известно в январе 2022 года, когда папарацци сфотографировали их во время ужина. Однако роман продлился недолго: уже в феврале они объявили о расставании. В официальном заявлении Фокс сообщила, что разрыв был мирным.

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    Наталья Обрядина
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