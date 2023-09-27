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03:09, 27 сентября 2023Мир

Во Франции призвали прекратить поддержку Украины после чествования нациста

Филиппо призвал прекратить поддержку Украины после чествования нациста в Канаде

Фото: Jossuha Théophile / Unsplash

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо прекратить поддержку Украины после чествования ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Это старый нацист — украинец», — заявил он. Политик добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо «пытаются сделать вид, что не знали» об этом.

Филиппо призвал перестать мириться с ложью и прекратить «поддерживать нацистские бесчинства киевского режима». «Перестанем финансировать этот ужас и будем работать во имя мира! Скорее!» — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал нациста Хунки. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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    Марина Совина
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