Филиппо призвал прекратить поддержку Украины после чествования нациста в Канаде

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо прекратить поддержку Украины после чествования ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Это старый нацист — украинец», — заявил он. Политик добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо «пытаются сделать вид, что не знали» об этом.

Филиппо призвал перестать мириться с ложью и прекратить «поддерживать нацистские бесчинства киевского режима». «Перестанем финансировать этот ужас и будем работать во имя мира! Скорее!» — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал нациста Хунки. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.