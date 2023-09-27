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18:37, 27 сентября 2023Силовые структуры

Осужденные за шпионаж украинцы попали на видео ФСБ

ФСБ: осужденные в Крыму украинцы собирали информацию о технике и маршрутах ВС РФ

Двоих агентов Службы безопасности Украины, осужденных на 15 и 16 лет по делу о шпионаже в Республике Крым, задержали сотрудники ФСБ. В распоряжении «Ленты.ру» оказалось оперативное видео, предоставленное управлением ФСБ по региону.

На кадрах видно, как сотрудники сопровождают фигуранта дела на допрос. Мужчину ведут с заведенными за спину руками.

По данным ведомства, задержанные граждане Украины 1972 и 1993 годов рождения собирали информацию о местах расположения, численности, технике и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. Собранные данные с привязкой к местности они передавали через мобильный мессенджер войскам противника с начала проведения специальной военной операции.

Их признали виновными по статье о шпионаже и назначили наказание в виде лишения свободы сроком 15 и 16 лет.

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    Олеся Мицкевич
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