Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков в годы войны геноцидом

Суд признал геноцидом массовые убийства населения Калужской области в годы войны

Суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников против населения Калужской области в период оккупации с октября 1941 по сентябрь 1943 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Исковое заявление было направлено в суд по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова. В свою очередь прокуратура региона представила имеющиеся по делу доказательства, включая архивные документы, свидетельские показания и фотографии.

В ходе судебного заседания были установлены факты массовых издевательств над военнопленными и мирными жителями, а также доказаны случаи репрессий за любые формы неповиновения. По данным Генеральной прокуратуры РФ, за период оккупации общее число ушедших из жизни в Калужской области превысило 26 тысяч человек, более 320 населенных пунктов было полностью уничтожено.

Всего в результате преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории региона во время войны, пострадали около 300 тысяч человек. Материальный ущерб составил около 13 триллионов рублей в пересчете на современные деньги.

