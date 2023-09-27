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00:10, 27 сентября 2023Бывший СССР

В центре Херсона произошли взрывы

«Страна.ua»: в центре подконтрольного Киеву Херсона произошли взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В центре подконтрольного Киеву города Херсон произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в центре Херсона», — говорится в публикации.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили свыше шести тысяч бойцов под Херсон для захвата Крыма. Он предположил, что украинские военнослужащие планируют добраться до полуострова через Днепр. По мнению Рожина, воплотить задуманное ВСУ смогут только при одновременном ударе на ореховском участке фронта и со стороны Черного моря.

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    Марина Совина
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