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02:51, 27 сентября 2023Путешествия

Российские туристы впервые прибыли в Иран по безвизовому режиму

Барзегар: первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму
СюжетВизы в Европу:

Фото: PxHere

Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму. Об этом заявил генеральный директор Управления по культурному наследию, народным промыслам и туризму провинции Мазендеран на севере страны Садег Барзегар, передает РИА Новости.

«Иностранные гости прибыли сегодня в аэропорт имени Имама Хомейни в столице, были встречены делегацией Главного управления по туризму Мазендерана и остановились на ночь в Бабольсере (север Ирана — Прим. «Ленты.ру»)», — рассказал Барзегар.

Эта поездка, по словам гендиректора, организована, чтобы привлечь внимание турагентов из России и СНГ к Мазендерану.

Иран и РФ заключили соглашение о безвизовых групповых поездках для туристов с 1 августа 2023 года. Посол исламской республики в России Казем Джалали заявил, что страны реализуют эту договоренность и находятся «в самом начале пути». Он также рассказал о готовности Ирана полностью отменить визы для россиян.

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    Александра Синицына
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