Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее страницах в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша разместила серию снимков, на одном из которых она предстала в белом комплекте нижнего белья. Наряд состоял из прозрачного бюстгальтера и ультракоротких шорт, декорированных кружевом. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело, прикрывая руками частично оголенную грудь.

Среди прочего, Ивлеева сделала объемную укладку на волосах оттенка блонд, а от макияжа она отказалась. В качестве аксессуаров звезда выбрала массивное ожерелье.

Ранее в сентябре Ивлеева примерила откровенные наряды перед камерой. Она вновь продемонстрировала фигуру после похудения на 14 килограммов. Так, на размещенных кадрах звезда примерила серое бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.