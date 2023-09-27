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10:57, 27 сентября 2023Россия

Пьяный россиянин надел на шею беременной женщине ошейник и избил в гараже

В Новосибирске мужчина надел на шею беременной женщине ошейник и избил ее

Фото: Goami / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирске пьяный мужчина избивал беременную женщину в доме, а затем в гараже — там он надел на ее шею ошейник собаки и продолжил бить. Россиянину предъявили обвинение, сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

По информации правоохранителей, ночью 20 сентября мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения избивал беременную женщину, с которой жил. Россиянин бил сожительницу лопатой, топором, тапком и зонтом.

В ходе следственных действий мужчина также сознался, что надевал на шею женщине ошейник — это видно на опубликованных оперативниками кадрах. Пострадавшая позвала на помощь прохожего, который вызвал сотрудников полиции. Злоумышленник также начал угрожать топором прибывшим на место правоохранителям.

Данных о состоянии женщины не приводится. Известно, что мужчину заключили под стражу.

Ранее в Кировской области обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет. Суд установил, что с октября 2022 года мужчина проживал с 22-летней женщиной, при этом он неоднократно применял к ней физическую силу.

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    Анастасия Шейкина
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