Сын Кобзона подал в суд на строителей из-за дома в Сочи

Сын певца Иосифа Кобзона Андрей подал в суд на строителей из-за дома в Сочи

Сын советского и российского певца Иосифа Кобзона Андрей и его внучка Анита подали в суд на строителей из-за дома в Сочи. Родственники артиста остались недовольны качеством работ, сообщает «МК».

Исковое заявление о защите прав потребителей от Кобзонов поступило в Пресненский суд столицы. Ответчиком выступает индивидуальный предприниматель, на которого был оформлен договор. По данным издания, строители обязались построить новый дом по заказу Андрея и Аниты.

При этом ответчик заявил, что не ожидал получить иск от заказчиков. Он утверждает, что все договоры и акт приемки дома были подписаны без проблем, претензий к строителям со стороны Кобзонов не было.

В мае стало известно, что строитель обманул космонавта и героя России Федора Юрчихина при строительстве сауны на его даче. Юрчихин обратился к специалисту по рекомендации знакомого и в качестве задатка перевел ему 200 тысяч рублей на покупку материалов. Строитель выполнил работу некачественно и отказался вернуть деньги.