Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:55, 27 сентября 2023Среда обитания

Сын Кобзона подал в суд на строителей из-за дома в Сочи

Сын певца Иосифа Кобзона Андрей подал в суд на строителей из-за дома в Сочи

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сын советского и российского певца Иосифа Кобзона Андрей и его внучка Анита подали в суд на строителей из-за дома в Сочи. Родственники артиста остались недовольны качеством работ, сообщает «МК».

Исковое заявление о защите прав потребителей от Кобзонов поступило в Пресненский суд столицы. Ответчиком выступает индивидуальный предприниматель, на которого был оформлен договор. По данным издания, строители обязались построить новый дом по заказу Андрея и Аниты.

При этом ответчик заявил, что не ожидал получить иск от заказчиков. Он утверждает, что все договоры и акт приемки дома были подписаны без проблем, претензий к строителям со стороны Кобзонов не было.

В мае стало известно, что строитель обманул космонавта и героя России Федора Юрчихина при строительстве сауны на его даче. Юрчихин обратился к специалисту по рекомендации знакомого и в качестве задатка перевел ему 200 тысяч рублей на покупку материалов. Строитель выполнил работу некачественно и отказался вернуть деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил установить квоты на вывоз топлива из России

    Главы МИД Армении и Турции провели телефонные переговоры

    Крымский мост временно закрыли для движения второй раз за день

    Юрист раскрыла возможные сроки вынесения вердикта по делу Валиевой

    Российская порнозвезда рассказала о напугавшей ее просьбе зрителя

    Сергей Лазарев рассказал о нежелании видеть своих детей артистами

    В США оценили вероятность применения ядерного оружия Россией

    ЕС призвал Apple открыть свою экосистему для конкурентов

    Врач раскрыл россиянам действенные способы убрать второй подбородок

    Туристку в Турции обвинили в контрабанде из-за трех камней в чемодане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости