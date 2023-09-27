Дачникам назвали способ собрать огромный урожай клубники

Агроном Коврижных: клубнику необходимо подкармливать мочевиной

Осенью клубнику нужно подкармливать мочевиной, тогда на следующий год она даст обильный урожай. Об этом изданию «БелНовости» сообщила ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Осенью садоводам важно простимулировать процесс закладки цветочных почек. Агроном посоветовала ввести трехпроцентный раствор вещества. Для его приготовления нужно наполнить десятилитровое ведро водой и добавить в него 300 граммов препарата. После нужно размешать жидкость до полного растворения мочевины. Средство будет сразу готово к использованию, поэтому его следует немедленно перелить в пульверизатор и оросить жидкостью клубничник.

Ранее дачникам назвали способ эффективного избавления от вредителей на кустах и деревьях. Для этого нужно опрыскивать растительность высококонцентрированным раствором карбамида. Для его приготовления садоводам посоветовали развести полкило вещества в ведре, почти полностью заполненном водой.