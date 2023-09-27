Среда обитания
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16:14, 27 сентября 2023Среда обитания

Поселившееся во дворе многоэтажки стадо коров и коз сняли на видео

Стадо коров и коз, поселившееся возле многоэтажки в Волгодонске, сняли на видео

В Волгодонске (Ростовская область) стадо коров и коз поселилось во дворе многоэтажного дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

На записи, снятой очевидцами, можно увидеть, как на площадке возле парковки дома без присмотра гуляют около десяти коров и примерно столько же коз. При этом одна из коров начала жевать траву прямо среди припаркованных автомобилей. «Глянь, щас машины ******** (повредят)!», — прокомментировал ситуацию автор видео.

Владельца стада на данный момент найти не удалось.

Днем ранее стало известно, что в Ревде Свердловской области произошел «свиной апокалипсис». По словам местных жителей, упитанные, размером почти с пони, свиньи по-хозяйски разгуливают по улицам Ревды и купаются в водоемах, загрязняя их. Помимо этого, они создают аварийные ситуации на дорогах, повреждают автомобили и портят растения на участках дачников.

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    Полина Кислицына
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