Спрогнозирован курс рубля в октябре

Эксперт Рясков: в октябре доллар будет стоить от 93 до 97 рублей

Курс доллара на фоне серьезной поддержки российскими властями национальной валюты в предстоящем октябре будет находиться в коридоре от 93 до 97 рублей, прогнозирует управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, мнение которого привели «Известия».

В числе указанных факторов эксперт назвал предстоящие «озвучивание подробной информации по источникам бюджетных доходов», заседание совета директоров Банка России (пройдет 27 октября) и визит президента России в Китай.

Ранее инвестиционный стратег брокера ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Михеев заявил о поддержке курса рубля ростом цен на нефть и действиями Центробанка. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, доллар к концу 2023 года окажется на уровне 94 рублей, а «новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рублей за доллар».

Как следует из прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие годы, подготовленного министерством, на пике укрепления российской валюты, который ожидается в июне 2024-го, доллар будет стоить 87,5 рубля, а евро — 97,5 рубля.