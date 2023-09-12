Перечислены поддерживающие курс рубля факторы

Эксперт Михеев: цены на нефть и действия ЦБ поддерживают курс рубля

Рост цен на нефть, а также действия Центробанка, включая проработку мер по ограничению оттока капитала являются факторами, поддерживающими сейчас курс рубля. Об этом рассказал «Известиям» инвестиционный стратег брокера ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

Эксперт напомнил, что цены барреля нефти Urals выросли с мартовских 45 долларов до 76 долларов в сентябре. Как отмечали и другие специалисты, это приведет к притоку валюты в страну и укреплению курса рубля.

Инвестиционный стратег отметил и важную роль, которую играют меры финансовых властей. Среди них он привел произошедшее повышение ключевой ставки Банка России, а также зеркалирование покупок валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила и продаж валюты из ФНБ для инвестиций в разрешенные финансовые активы.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что власти постараются обойтись без «резких движений» в процессе стабилизации курса рубля, отметив, что все факторы, связанные с этим процессом, являются управляемыми. Глава Сбербанка Герман Греф также призвал определить причины несоответствия текущего курса рубля фундаментальному и принять из-за этого меры.