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16:39, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионном штрафе блогерше Лерчек

РЕН ТВ: ФНС назначила блогерше Лерчек штраф в размере 124 миллионов рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) назначила блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной) штраф в размере 124 миллионов рублей за уклонение от уплаты налогов. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Сообщается, что, несмотря на то, что Чекалина погасила налоговую задолженность в 311 миллионов рублей еще 3 мая, ФНС назначила ей максимальный штраф. Он составляет 40 процентов от суммы налоговой недоимки, то есть 124 миллиона рублей.

По словам адвоката блогерши Константина Третьякова, Чекалина направила ходатайство в Следственный комитет о разблокировке ее счетов, чтобы она могла выплатить назначенный ведомством многомиллионный штраф.

Ранее Савеловский суд Москвы отказался разморозить банковские счета Чекалиных, несмотря на то что они оплатили налоговую задолженность.

О том, что в отношении блогерши и ее мужа Артема Чекалина было заведено уголовное дело, стало известно в начале марта. Лерчек обвинялась в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее супруг — в пособничестве.

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    Мария Большакова
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