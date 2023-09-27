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13:41, 27 сентября 2023Бывший СССР

На Украине назвали число обесточенных населенных пунктов

«Укрэнерго»: на Украине почти 400 населенных пунктов остаются без света
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andrii Marienko / AP

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» сообщила, что почти 400 населенных пунктов Украины остались без света, в том числе из-за боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба НЭК в Telegram-канале.

«Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 398 населенных пунктов», — сказано в публикации.

Уточняется, что продолжаются плановые ремонтные работы на энергоблоках электростанций. Кроме того, есть небольшой импорт электроэнергии из Словакии, а также экспорт в Словакию и Молдавию. Согласно заявлению НЭК, есть повреждения в сетях энергоснабжающих компаний Днепропетровской и Харьковской областей, а также на подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

Ранеее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина имеет передовые виды защиты объектов энергетики от ракетных ударов, включая активные и пассивные. По его словам, некоторые виды защиты энергосистемы будут применяться впервые в мире.

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    Кристина Есикова
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