Мужчина по ошибке отправил откровенное фото жены всем родным и друзьям

Daily Mirror: мужчина по ошибке отправил откровенное фото жены близким

Пользователь Reddit случайно отправил откровенную фотографию жены всем родным и друзьям. Об этом пишет издание Daily Mirror.

В посте на форуме пользователь рассказал, что вместе с женой был на Гавайях во время медового месяца. Чтобы показать близким фото, сделанные во время путешествия, он загрузил их в облачное хранилище и разослал ссылку всем, кто хотел их увидеть.

Позднее мужчина обнаружил, что в ту же папку по ошибке попал кадр, на котором была снята его обнаженная жена. На фотографии она сидит в джакузи топлес спиной к камере.

Пользователь отметил, что заметил свою ошибку только спустя 36 часов после отправки снимков. За это время фотографию успели увидеть практически все, кому он прислал ссылку. «Я чувствую себя глупо и ужасно из-за этого и извинился перед всеми. Несколько человек сначала подумали, что это было сделано намеренно», — говорит он. Мужчина добавил, что его мать назвала снимок «пикантным, но милым».

Многие пользователи форума заявили, что автор поста слишком серьезно отнесся к произошедшему, и призвали его перестать волноваться. «Сейчас вам неловко, но я уверен, что позже это превратится в приятное воспоминание. Цените это время!» — пишет один из них.

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