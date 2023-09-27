Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:02, 27 сентября 2023Экономика

Европейцев призвали перестать запасаться топливом

Bloomberg: поляков на фоне ажиотажа призвали перестать скупать топливо

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Польский газовый гигант Orlen призвал потребителей перестать запасаться топливом на фоне попыток компании удержать цены на приемлемом уровне. Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас стоимость дизельного топлива в Польше примерно на 30 процентов ниже, чем в Германии, и на 20 процентов, чем в Чехии. В свете ожидаемого после предстоящих в середине октябре в стране парламентских выборов роста цен его скупают и поляки, и другие европейцы на приграничных заправках, из-за чего в стране возникли перебои с дизелем. Например, польское подразделение Shell уже ввело ограничение в 100 литров на закупку топлива на некоторых своих заправках.

При этом в Orlen отметили, что поставки топлива осуществляются бесперебойно, а любые временные дефициты устраняются. Свою ценовую политику компания пообещала не менять.

Ранее сообщалось, что французские супермаркеты отказались торговать топливом себе в убыток, к чему их подталкивают власти на фоне продолжающегося роста цен. Глава одной из крупнейших в стране торговых сетей предупредил, что, если все же придется пойти на это, там вынуждены будут «поднять цены на макароны».

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    В Армении пообещали принять все меры для возвращения Варданяна из Баку

    В ООН призвали гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе

    Бондарчук пришел с супругой на премьеру фильма про Конюхова

    На Западе высказали опасения из-за атак Украины на Россию

    Дачников научили избавляться от вредителей

    Осужденные за шпионаж украинцы попали на видео ФСБ

    Мужчина пригласил женщину на свидание и попросил помочь с замороженными крысами

    Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

    Пассажирам выплатили 125 тысяч рублей за полет с плохо пахнущей собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости