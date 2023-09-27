Европейцев призвали перестать запасаться топливом

Bloomberg: поляков на фоне ажиотажа призвали перестать скупать топливо

Польский газовый гигант Orlen призвал потребителей перестать запасаться топливом на фоне попыток компании удержать цены на приемлемом уровне. Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас стоимость дизельного топлива в Польше примерно на 30 процентов ниже, чем в Германии, и на 20 процентов, чем в Чехии. В свете ожидаемого после предстоящих в середине октябре в стране парламентских выборов роста цен его скупают и поляки, и другие европейцы на приграничных заправках, из-за чего в стране возникли перебои с дизелем. Например, польское подразделение Shell уже ввело ограничение в 100 литров на закупку топлива на некоторых своих заправках.

При этом в Orlen отметили, что поставки топлива осуществляются бесперебойно, а любые временные дефициты устраняются. Свою ценовую политику компания пообещала не менять.

Ранее сообщалось, что французские супермаркеты отказались торговать топливом себе в убыток, к чему их подталкивают власти на фоне продолжающегося роста цен. Глава одной из крупнейших в стране торговых сетей предупредил, что, если все же придется пойти на это, там вынуждены будут «поднять цены на макароны».