Журналист Репке: ВСУ совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?» — отметил он.

По его словам, после двух ударов по аэродрому в Кривом Роге российской армией также был уничтожен один МиГ-29 на Николаевской авиабазе. Журналист подчеркнул, что данная ситуация для него необъяснима.

Ранее немецкий журналист Патрик Дикманн в своем материале для T-online заявил, что американские танки Abrams не помогут Украине. По его словам, эффективное использование данной техники возможно только при организации логистики для технического обслуживания техники, что обойдется Киеву очень дорого.