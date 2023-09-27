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01:50, 27 сентября 2023Мир

В Германии сообщили о глупой ошибке ВСУ

Журналист Репке: ВСУ совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?» — отметил он.

По его словам, после двух ударов по аэродрому в Кривом Роге российской армией также был уничтожен один МиГ-29 на Николаевской авиабазе. Журналист подчеркнул, что данная ситуация для него необъяснима.

Ранее немецкий журналист Патрик Дикманн в своем материале для T-online заявил, что американские танки Abrams не помогут Украине. По его словам, эффективное использование данной техники возможно только при организации логистики для технического обслуживания техники, что обойдется Киеву очень дорого.

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    Марина Совина
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