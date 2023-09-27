Группа OTYKEN даст концерт в четырех городах России

Группа OTYKEN отправится в первый тур по российским городам

Музыкальная группа OTYKEN отправится в первый тур по российским городам с программой под названием «Пульс Земли». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первым городом коллектива в рамках тура станет Екатеринбург. 17 октября музыканты выступят в городском концертном зале «СВОБОДА Концерт Холл». 19-го артисты выйдут на сцену MILO Concert Hall в Нижнем Новгороде. 20-го числа OTYKEN дадут концерт в Москве, в клубе BASE, а 21 октября исполнители выступят в клубе Sound в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что зрители, которые приобретут билеты категории Meet&Greet, смогут лично встретиться с участниками группы, пообщаться с ними и сделать фотографии. Помимо этого, они получат возможность зайти на площадку одними из первых, им также вручат сувениры с автографами артистов. Билеты для доступа на основной концерт приобретаются отдельно.

Ранее стали известны артисты, которые остались в России и повысили свои гонорары.

