МВД Дагестана сообщило о задержании трех участников перестрелки

Задержаны трое участников перестрелки в Дагестане, в ходе которой погиб полицейский. Об этом сообщает МВД республики в Telegram-канале.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, принимаются меры для задержания остальных разыскиваемых.

В МВД также раскрыли подробности происшествия. Накануне между двумя молодыми жителями села Леваши произошел конфликт, который не удалось исчерпать.

После этого мужчины привлекли родственников с обеих сторон, более 25 человек, и направились на пустырь рядом с местным аэродромом для разбирательств. Тогда перепалка переросла в драку.

На место приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции с целью урегулировать ситуацию. Во время конфликта один из его участников достал пистолет и открыл огонь, после чего другой участник инцидента начал стрелять из автомата по толпе.

Полицейский погиб от выстрела в голову. Скрывшиеся участники драки объявлены в розыск.

Ранее стало известно, что два человека, в том числе сотрудник полиции, были убиты в перестрелке в дагестанском селении Леваши. Еще несколько человек получили ранения.

