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15:23, 27 сентября 2023Экономика

В России решили запретить финансовые пирамиды

В Госдуму внесли законопроект о запрете финансовых пирамид

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России решили запретить деятельность финансовых пирамид. Об этом со ссылкой на разработанный сенаторами и депутатами законопроект, который уже внесен в Госдуму, сообщает Интерфакс.

Организациям, которые не поднадзорны Банку России и деятельность которых не регулируется законом, запретят привлекать средства физлиц в качестве инвестиций. За несоблюдение ограничений им будет грозить штраф до миллиона рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток. Повторное нарушение запрета приведет к уголовной ответственности.

По данным Банка России, с января по июнь 2023 года количество финансовых пирамид в России выросло на 19 процентов. За это время регулятор выявил более 1,1 тысячи мошеннических организаций. Почти 60 процентов из них принимали взносы в криптовалюте. ЦБ также обнаружил около 850 нелегальных кредиторов, которые рекламируют свои услуги в интернете, а также оборудуют офисы для встречи с заемщиками.

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Почти половина (49 процентов) россиян сталкивались с деятельностью нелегальных финансовых пирамид, а 15 процентов имели дело с криптовалютными пирамидами, показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом лишь двум процентам удалось вовремя выйти из пирамиды и сохранить деньги. Исполнительный директор организации Ярослав Баджурак назвал ситуацию неутешительной и напомнил, что за прошлый год мошенники привлекли 100 миллиардов рублей.

Одним из новых способов привлечь россиян в финансовые пирамиды стали приглашения в экономические онлайн-игры, которые обещают быстрый и легкий заработок в формате «заплати и выиграй». Создатели таких приложений уверяют, что при вложениях в размере двух-пяти тысяч рублей и должных навыках стратега можно развить свой игровой бизнес и получить реальные деньги с возможностью их вывода, отметили в ЦБ.

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    Вячеслав Агапов
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