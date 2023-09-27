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02:25, 27 сентября 2023Мир

В Китае указали на причины раскола Европы

GT: поставки украинского зерна и нехватка оружия вызвали раскол в Европе
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Исчерпание военных арсеналов малых стран и поставки украинского зерна вызвали открытый раскол в Европе по поводу поддержки Киева. Об этом заявил эксперт из Китайской академии социальных наук Чжан Хун в интервью Global Times.

«Раскол по поводу поддержки Украины уже успел стать публичным», — отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что европейские страны недовольны неограниченными поставками украинского зерна на свои рынки и сокращением военных запасов.

«Малым странам Европы уже не хватает арсеналов для поддержки Украины», — подтвердил Чжан Хун.

Ранее журналисты CNN сочли отказ Польши поставлять оружие Украине началом раскола в Европе. Публичные разногласия между Западом положили начало расколу в Европейском союзе. В связи с этим можно утверждать, что он разделен, а это выгодно Кремлю, также отметили аналитики.

Кроме того, в начале года научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао предрек пересмотр политики Европы в отношении Украины из-за экономического кризиса, причиной которого стали санкции против России.

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    Марина Совина
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