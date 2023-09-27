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23:57, 27 сентября 2023Россия

В России заявили о привычке побеждать претендующие на господство силы

Косачев: Россия привыкла побеждать претендующие на мировое господство силы

Фото: Unsplash

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время IX Парламентского форума БРИКС заявил, на данный момент Россия оказалась на переднем крае борьбы с неоколониализмом. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению сенатора, западные страны усугубляют конфликт на Украине, поставляя в страну более мощные виды техники вопреки международным конвенциям. Однако для России проведение спецоперации является способом устранить угрозы безопасности у границ и защитить жителей Донбасса. По его словам, у Москвы есть привычка побеждать силы, претендующие на мировое господство.

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«Так в XIX веке Россия остановила имперские притязания Наполеона, а в ХХ веке нанесла сокрушительное поражение гитлеровскому нацизму. Мы непримиримы к главному принципу колониальной политики — решать свои проблемы за счет других, отбирать ресурсы у развивающихся стран, пренебрегая их интересами», — отметил политик.

Ранее Косачев прокомментировал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявлял, что инициатива подтверждает неготовность Киева к переговорам. По словам политика, в мирном плане украинской стороны содержится требование о полной капитуляции России.

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    Марина Совина
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