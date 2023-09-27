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06:07, 27 сентября 2023Мир

Зеленского упрекнули во лжи об убившей двух поляков украинской ракете

Священник Исакович-Залесский: Зеленский врал об убившей двух поляков ракете ВСУ

Фото: Blair Gable / Reuters

Владимир Зеленский знал, что ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) при падении в Люблинском воеводстве убила двух поляков. Об этом заявил польский активист и священник Тадеуш Исакович-Залесский в соцсети X (бывшая Twitter).

«В вопросе трагической гибели двух граждан Республики Польша президент Зеленский с самого начала лгал. Но, несмотря на это, Анджей Дуда наградил его с большой помпезностью орденом Белого орла», — написал Исакович-Залесский.

Ранее издание Rzeczpospolita обнародовало информацию польского следствия, согласно которой появились доказательства, что ракета, упавшая на территорию Польши в ноябре 2022 года, принадлежала украинскому ПВО.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека. В Киеве поспешили сообщить, что боеприпас принадлежит ВС России.

Президент США Джо Байден сообщил партнерам страны по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. О том же позднее сказал и польский президент Анджей Дуда.

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    Александра Синицына
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