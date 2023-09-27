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08:30, 27 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвал методы сделать женщину инициатором секса

Фото: nrd / Unsplash

Психолог Петр Галигабаров полагает, что мужчинам, желающим, чтобы женщины сами инициировали интимную близость, следует откровенно говорить о своих сексуальных желаниях. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, иногда мужчин тяготит все время проявлять инициативу. В таких случаях нужно сообщить об этом партнерше. Причем, как отмечает Галигабаров, сделать это проще в письмах и сообщениях.

Также мужчине следует ответить письменно на вопрос: зачем ему нужно, чтобы инициативу проявляла жена. Это поможет определить актуальность проблемы

Петр Галигабаровпсихолог

Галигабаров призывает чаще употреблять местоимение «я» в посланиях избраннице. При этом он настоятельно рекомендует не обвинять ее и не переходить на личности. «Я чувствую грусть из-за того, что постоянно инициирую секс, — предложил написать психолог. — Можешь ты проявлять инициативу раз в неделю?»

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Собеседник «Ленты.ру» отметил, что обозначить свои желания важно, так как случается, что женщин секс интересует меньше, чем мужчин. «Возможно, вы мечтаете о нем ежедневно, она — нет. Тогда нет ничего странного в отсутствии предложений от женщины», — заключил психолог.

Ранее пластический хирург Евгений Лешунов рассказал, как с помощью операции можно улучшить интимную жизнь. По его словам, после пластики эрогенные зоны становятся более чувствительными.

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    Вера Владзиевская
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