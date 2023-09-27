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17:29, 27 сентября 2023Среда обитания

Сарик Андреасян подарил жене свадебный салон

Сарик Андреасян подарил жене Лизе Моряк свадебный салон
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян

Елизавета Моряк и Сарик Андреасян. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян подарил свадебный салон своей жене, актрисе Лизе Моряк. О новой недвижимости Моряк рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам супруги режиссера, заведение начнет работать в ближайшее время. «В прошлом году я сама вышла замуж, а в этом году буду уже выдавать! Всех, кто собирается под венец, буду рада видеть в моем свадебном салоне», — написала Лиза.

В конце феврале Моряк и Андреасян стали родителями. Актриса родила дочь, имя которой пара предпочла не раскрывать. Режиссер поделился впечатлениями в соцсетях, признавшись, что сильно переживал во время родов.

Ранее звезда сериала «Универ. Новая общага» Наталья Рудова подарила матери на день рождения двухкомнатную квартиру в Москве. Актрисе предстоит полностью отремонтировать жилье, в котором сейчас нет мебели. Рудова отметила, что с детства мечтала купить родственнице квартиру в столице.

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    Александра Качан
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