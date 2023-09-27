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15:05, 27 сентября 2023Бывший СССР

Жена Варданяна прокомментировала его задержание

Жена Варданяна Зонабенд заявила, что узнала о его задержании из СМИ Азербайджана

Фото: State Border Service of Azerbaijan / Reuters

Жена бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна Вероника Зонабенд прокомментировала его задержание. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам его супруги, она узнала о задержании мужа из азербайджанских СМИ. «Вчера вечером он прислал сообщение, что у него все нормально. Сегодня утром я узнала из азербайджанских СМИ, что его арестовали. Не могу с ним связаться», — заявила Зонабенд.

В Telegram-канале Варданяна также было опубликовано заявление его жены, в котором она утверждает, что ее супруг «был незаконно задержан и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах (самоназвание непризнанной НКР — прим. «Ленты.ру») вместе с тысячами других армян».

27 сентября в Госпогранслужбе (ГПС) Азербайджана сообщили о задержании Варданяна при попытке выехать в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин». В ведомстве отметили, что в сопровождении сотрудников ГПС он был доставлен в Баку и передан правоохранительным органам.

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    Алевтина Запольская
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