Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Мэр Москвы Собянин утвердил состав правительства столицы после переизбрания

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после своего переизбрания. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте градоначальника.

В указе мэра говорится, что в составе правительства при прежних должностях заместителей главы города остаются Петр Бирюков, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина. Андрей Бочкарев сохранил должность исполняющего обязанности заммэра. Также в президиуме сохранила членство Елена Зяббарова, возглавляющая столичный департамент финансов.

Собянин вступил в должность мэра столицы 18 сентября. Избранный глава города принес присягу во время церемонии инаугурации в Московском концертном зале «Зарядье». Собянин поклялся при осуществлении полномочий соблюдать Конституцию, Устав и столичные законы. На церемонии также присутствовал президент России Владимир Путин, который поздравил градоначальника с победой на выборах.

В этот же день градоначальник отправил правительство города в отставку. Помимо того, он снял с должности заместителей руководителя аппарата мэра и столичного правительства, руководителя пресс-службы правительства, а также префектов административных округов.