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14:42, 27 сентября 2023Россия

Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Мэр Москвы Собянин утвердил состав правительства столицы после переизбрания

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после своего переизбрания. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте градоначальника.

В указе мэра говорится, что в составе правительства при прежних должностях заместителей главы города остаются Петр Бирюков, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина. Андрей Бочкарев сохранил должность исполняющего обязанности заммэра. Также в президиуме сохранила членство Елена Зяббарова, возглавляющая столичный департамент финансов.

Собянин вступил в должность мэра столицы 18 сентября. Избранный глава города принес присягу во время церемонии инаугурации в Московском концертном зале «Зарядье». Собянин поклялся при осуществлении полномочий соблюдать Конституцию, Устав и столичные законы. На церемонии также присутствовал президент России Владимир Путин, который поздравил градоначальника с победой на выборах.

В этот же день градоначальник отправил правительство города в отставку. Помимо того, он снял с должности заместителей руководителя аппарата мэра и столичного правительства, руководителя пресс-службы правительства, а также префектов административных округов.

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