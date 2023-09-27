Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:28, 27 сентября 2023Ценности

Российский врач назвала приводящие к старению омолаживающие процедуры

Российский косметолог Елена Макшанова: удаление комков Биша приводит к старению

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Российский врач-косметолог Елена Макшанова назвала приводящие к старению омолаживающие процедуры. Соответствующий материал появился на сайте издания Peopletalk.

В первую очередь специалист выделила операцию по удалению комков Биша. Данная манипуляция может сделать лицо более худым и изящным, но спустя пять-семь лет щеки теряют упругость, появляются морщины и заломы.

Кроме того, эксперт обратила внимание на филлеры и аппаратные процедуры, которые необходимо подбирать по морфологическому типа старения кожи. Вдобавок Макшанова отметила косметологические манипуляции с ботулотоксином — препаратом, способствующим расслаблению мышц и предотвращающим появление морщин. Однако если его ввести в кожу слишком много, пациент рискует получить неестественный внешний вид.

В заключение Макшанова предупредила о лазерной шлифовке. Если процедура проводится слишком интенсивно, то вместо омолаживающего эффекта клиент может получить ожоги, фиброз и гиперпигментацию.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Ирина Барабанова перечислила россиянам части тела, которые стареют быстрее других. По словам доктора, областью, которая в первую очередь подвержена возрастным изменениям, является шея.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле переадресовали Минобороны вопрос о погибших при атаке ВСУ на штаб ЧФ

    Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

    Захарова назвала Макрона фантазером из-за слов о сговоре России и Азербайджана

    МИД Германии отреагировал на чествование ветерана СС в канадском парламенте

    Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием к Баку предоставить сведения о Варданяне

    Названы районы в центре Москвы с дешевыми квартирами для аренды

    Стилист перечислил россиянкам не требующие укладки стрижки

    Изучен механизм связи цинка и риска диабета

    В США рассказали об уязвимости ВСУ на передовой

    С вырубкой лесов начнут бороться искусственным «лешим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости