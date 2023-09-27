Российский врач назвала приводящие к старению омолаживающие процедуры

Российский косметолог Елена Макшанова: удаление комков Биша приводит к старению

Российский врач-косметолог Елена Макшанова назвала приводящие к старению омолаживающие процедуры. Соответствующий материал появился на сайте издания Peopletalk.

В первую очередь специалист выделила операцию по удалению комков Биша. Данная манипуляция может сделать лицо более худым и изящным, но спустя пять-семь лет щеки теряют упругость, появляются морщины и заломы.

Кроме того, эксперт обратила внимание на филлеры и аппаратные процедуры, которые необходимо подбирать по морфологическому типа старения кожи. Вдобавок Макшанова отметила косметологические манипуляции с ботулотоксином — препаратом, способствующим расслаблению мышц и предотвращающим появление морщин. Однако если его ввести в кожу слишком много, пациент рискует получить неестественный внешний вид.

В заключение Макшанова предупредила о лазерной шлифовке. Если процедура проводится слишком интенсивно, то вместо омолаживающего эффекта клиент может получить ожоги, фиброз и гиперпигментацию.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Ирина Барабанова перечислила россиянам части тела, которые стареют быстрее других. По словам доктора, областью, которая в первую очередь подвержена возрастным изменениям, является шея.