В Москве тела двух человек нашли в припаркованном такси

На востоке Москвы тела двух человек нашли в припаркованном автомобиле такси

Тела двух человек нашли в припаркованном автомобиле такси, который находился на востоке Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

По информации надзорного органа, в автомобиле нашли тела 26-летнего водителя и его 23-летней знакомой — на них не было признаков насильственной смерти. Погибших через стекло автомобиля увидел брат водителя — он сообщил о случившемся правоохранителям.

Судебно-медицинская экспертиза установит точные причины случившегося, Измайловская межрайонная прокуратура проводит проверку.

Ранее в Алтайском крае в реке Корболихе обнаружили автомобиль, внутри которого находились трое погибших. Россияне отдыхали на природе и решили переехать реку на машине. Когда место проезда оказалось слишком глубоким, автомобиль затонул.