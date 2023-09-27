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00:38, 27 сентября 2023Мир

В США назвали последствия прекращения помощи Украине

Джон Кирби: прекращение помощи Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение или значительное сокращение помощи США Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом MSNBC.

«Перекрытие финансирования Украины или любое значительное сокращение совершенно точно повлечет негативное воздействие на их способность достигать успеха», — сказал он.

Кирби добавил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим источником помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, Белый дом уверен в двухпартийной поддержке со стороны Конгресса США относительно предоставления дополнительной помощи Киеву.

Ранее Кирби заявил, что у США заканчиваются средства на военные поставки Украине. Он призвал законодателей поторопиться с выделением дополнительных 24 миллиардов долларов, пока в зоне боевых действий, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.

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    Марина Совина
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