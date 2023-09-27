В США назвали последствия прекращения помощи Украине

Джон Кирби: прекращение помощи Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение или значительное сокращение помощи США Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом MSNBC.

«Перекрытие финансирования Украины или любое значительное сокращение совершенно точно повлечет негативное воздействие на их способность достигать успеха», — сказал он.

Кирби добавил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим источником помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, Белый дом уверен в двухпартийной поддержке со стороны Конгресса США относительно предоставления дополнительной помощи Киеву.

Ранее Кирби заявил, что у США заканчиваются средства на военные поставки Украине. Он призвал законодателей поторопиться с выделением дополнительных 24 миллиардов долларов, пока в зоне боевых действий, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.