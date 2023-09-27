Глава Минобороны Украины поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции

Глава Минобороны Украины Умеров поблагодарил Польшу за поставку Киеву танков

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил коллегу из Польши Мариуша Блащака за поставку Киеву танков. Об этом министр написал на своей странице в X (бывший Twitter).

«Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком — министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции», — написал Умеров.

Ранее министр обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином насущные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также гарантии безопасности для республики.

14 сентября Умеров и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора поговорили об улучшении обеспечения ВСУ боеприпасами и оружием.