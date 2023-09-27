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08:52, 27 сентября 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции

Глава Минобороны Украины Умеров поблагодарил Польшу за поставку Киеву танков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил коллегу из Польши Мариуша Блащака за поставку Киеву танков. Об этом министр написал на своей странице в X (бывший Twitter).

«Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком — министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции», — написал Умеров.

Ранее министр обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином насущные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также гарантии безопасности для республики.

14 сентября Умеров и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора поговорили об улучшении обеспечения ВСУ боеприпасами и оружием.

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    Алевтина Запольская
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