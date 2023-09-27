Среда обитания
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19:22, 27 сентября 2023Среда обитания

Названа опасность отсутствия вентиляции в погребе

Токсиколог Кутушов призвал россиян делать погреба с вентиляцией

Фото: Ed Ram/Getty Images

Если в погребе нет вытяжки, это может представлять опасность для жизни. Опасность отсутствия вентиляции в таком помещении россиянам назвал врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, во многих погребах нет вентиляции, при этом ее отсутствие в некоторых случаях может стоить жизни. Если овощи, которые лежат там, начинают гнить, в воздухе накапливаются такие опасные газы, как сероводород, метан, оксиды азота, углекислый газ, — сильное отравление ими может произойти за несколько минут нахождения в погребе. «Особенно опасен углекислый газ — он без запаха, без цвета, его вообще невозможно определить. Люди, когда не знают этого, спускаются в погреб. Достаточно концентрации 0,1 процента, чтобы человек там побыл буквально несколько минут и это закончилось летальным исходом», — пояснил эксперт. Врач отметил, что за год несколько сотен человек лишаются жизни из-за отравления газом из погреба.

Перед спуском в подвал Кутушов посоветовал опустить туда свечку: если она горит ровным голубым пламенем, можно смело спускаться вниз, а если погаснет — помещение нужно проветрить, причем делать это стоит в течение двух-трех дней. Помимо этого, токсиколог посоветовал буквально вычерпать отравленный воздух ведрами.

Он также призвал не спускаться в погреб одному и настоятельно порекомендовал, чтобы во время работ там несколько человек страховали одного наверху. Спуск в погреб вдвоем тоже может быть опасным, так как потерять сознание от высокой концентрации ядовитых газов могут оба человека.

В сентябре эксперты «БелНовостей» дали советы по хранению картофеля в погребе.

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    Полина Кислицына
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