Япония призвала создать международную систему переработки электронного мусора

Япония нашла решение проблемы мирового электронного мусора. Создать общий международный орган, отвечающий за его переработку, призвал японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, пишет местная газета Yomiuri.

Японские власти предлагают 14 государствам, включая США и Европейский Союз (ЕС), расширить использование технологии сбора и переработки металлов из электронных устройств, бывших в употреблении. Их запчасти произведены из меди и алюминия. По замыслу японского министра, мир должен создать систему, способствующую вторичной переработке ресурсов и укреплению цепочки поставок полезных ископаемых. Инициативу Нисимуры обсудят в рамках мероприятий, организованных Международным энергетическим агентством и открывающихся 28 октября в Париже.

Япония планирует направить своих специалистов в страны АСЕАН для предоставления рекомендаций по демонтажу компьютеров, смартфонов и извлечению металлов из электронных плат. Местные производители JX Nippon Mining & Metals и Mitsubishi Materials уже наладили механизм удаления примесей из использованного электрооборудования, восстановления и переработки необходимых металлов.

В России с 1 сентября вступают в силу новые правила по обращению с отходами электроники. Нововведения устанавливают обязательную глубину утилизации электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) на уровне 85 процентов. Кроме того, для утилизаторов вводятся требования по наличию системы весового контроля и необходимых мощностей — до сих пор от них требовалось только наличие специальной лицензии.