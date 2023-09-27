Захарова ответила президенту Молдавии на обвинения в адрес России

Захарова: Санду списывает недовольство граждан Молдавии ее политикой на Россию

Президент Молдавии Майя Санду списывает недовольство граждан проводимой Кишиневом политикой на Москву. Так представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на обвинения молдавского лидера в адрес Москвы, передает RT на русском.

«Не надо списывать недовольство граждан Молдавии политикой Санду на Россию. Россия ни при чем. Но этот тезис Запад разработал не только для Молдавии», — заявила Захарова.

Она отметила, что неблагоприятная социально-экономическая ситуация в республике возникла по вине просчетов главы государства и ее команды.

По ее словам, принципы демократии в Молдавии попраны, оппозиционные силы подвергаются преследованию. неугодные СМИ закрываются а их представители депортируются.

Ранее Санду обвинила Россию в намерениях вмешаться в ход выборов в республике. «Я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы, это происходит не только в нашей стране, это происходит и в других странах, где более сильное государство», — заявила она.