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12:23, 27 сентября 2023Бывший СССР

Захарова ответила президенту Молдавии на обвинения в адрес России

Захарова: Санду списывает недовольство граждан Молдавии ее политикой на Россию

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду списывает недовольство граждан проводимой Кишиневом политикой на Москву. Так представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на обвинения молдавского лидера в адрес Москвы, передает RT на русском.

«Не надо списывать недовольство граждан Молдавии политикой Санду на Россию. Россия ни при чем. Но этот тезис Запад разработал не только для Молдавии», — заявила Захарова.

Она отметила, что неблагоприятная социально-экономическая ситуация в республике возникла по вине просчетов главы государства и ее команды.

По ее словам, принципы демократии в Молдавии попраны, оппозиционные силы подвергаются преследованию. неугодные СМИ закрываются а их представители депортируются.

Ранее Санду обвинила Россию в намерениях вмешаться в ход выборов в республике. «Я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы, это происходит не только в нашей стране, это происходит и в других странах, где более сильное государство», — заявила она.

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    Алевтина Запольская
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