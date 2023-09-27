Захарова ответила президенту Молдавии на обвинения в адрес России
Президент Молдавии Майя Санду списывает недовольство граждан проводимой Кишиневом политикой на Москву. Так представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на обвинения молдавского лидера в адрес Москвы, передает RT на русском.
«Не надо списывать недовольство граждан Молдавии политикой Санду на Россию. Россия ни при чем. Но этот тезис Запад разработал не только для Молдавии», — заявила Захарова.
Она отметила, что неблагоприятная социально-экономическая ситуация в республике возникла по вине просчетов главы государства и ее команды.
По ее словам, принципы демократии в Молдавии попраны, оппозиционные силы подвергаются преследованию. неугодные СМИ закрываются а их представители депортируются.
Ранее Санду обвинила Россию в намерениях вмешаться в ход выборов в республике. «Я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы, это происходит не только в нашей стране, это происходит и в других странах, где более сильное государство», — заявила она.