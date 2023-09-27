Российские военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Российские военные 26 сентября отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером во вторник, 26 сентября, предприняли попытку атаки на запорожском направлении, российские военные отразили ее. Об этом сообщил РИА Новости боец добровольческого подразделения «Барс», которое входит в бригаду «Царские волки».

По его словам, ВСУ предприняли попытку атаковать примерно в 18:00, стреляя из минометов и поджигая минные поля зажигалками, «чтобы понимать, куда и как наступать».

По украинским военным ударили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ракетной системы залпового огня «Град».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области идут тяжелые ожесточенные бои. Он заявил, что ВСУ атаковали российские позиции большим числом бронетехники.