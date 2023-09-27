Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:29, 27 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Российские военные 26 сентября отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером во вторник, 26 сентября, предприняли попытку атаки на запорожском направлении, российские военные отразили ее. Об этом сообщил РИА Новости боец добровольческого подразделения «Барс», которое входит в бригаду «Царские волки».

По его словам, ВСУ предприняли попытку атаковать примерно в 18:00, стреляя из минометов и поджигая минные поля зажигалками, «чтобы понимать, куда и как наступать».

По украинским военным ударили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ракетной системы залпового огня «Град».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области идут тяжелые ожесточенные бои. Он заявил, что ВСУ атаковали российские позиции большим числом бронетехники.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя прокомментировал подрыв «Северных потоков»

    Историк озвучил главную задачу Запада на Украине

    Германию, Данию и Швецию призвали ускорить расследование по «Северным потокам»

    Российские военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

    Сотрудник погоста раскрыл содержимое поминальных пакетов

    Захарова оценила отказ английских футболистов от матчей с россиянами

    В iPhone 15 Pro обнаружили критическую проблему

    В центре Херсона произошли взрывы

    Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

    Небензя анонсировал проект заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости