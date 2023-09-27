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02:58, 27 сентября 2023Мир

Мэр Варшавы прокомментировал обвинения Зеленского в адрес Польши

Мэр Варшавы заявил, что Зеленского понесло во время заявления о зерновой сделке
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский в беседе с телеканалом Polsat прокомментировал обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Польши из-за зерновой сделки.

По его словам, украинский лидер перестарался, выступая на Генассамблее ООН. «Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. <...> Его понесло. Он не должен был говорить таких слов», — сказал политик.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Зеленский должен воздержаться от новых оскорблений в адрес Польши. «Я хочу сказать (...) Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — подчеркнул Моравецкий.

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя обвинения Зеленского, признался, что его огорчила широкая огласка «двусторонних споров».

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    Марина Совина
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