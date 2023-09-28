Песков дал Канаде советы в связи с чествованием нациста

Представитель Кремля Песков: Канаде нужно осуждать нацизм вместе с Россией

Канаде нужно вынести урок из позорной ситуации с чествованием нациста и солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации [по осуждению нацизма], чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами», — констатировал Песков.

Представитель Кремля сообщил, что Россия готовит еще не одну инициативу по принятию совместных документов, осуждающих нацизм в любом его проявлении. «[Надо] осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада, о таком страшном явлении, как нацизм и фашизм. Судя по всему, несколько поколений Канады ничего не знают о фашизме. Эти знания нужно прививать и делать это именно как прививку против того, чтобы нацизм не повторялся», — подчеркнул он.

Ранее парламент Канады принял решение осудить нацизм во всех его формах после чествования в стенах национального парламента ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Канадские депутаты также раскритиковали сам факт приглашения в парламент нациста.