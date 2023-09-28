Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 28 сентября 2023Мир

В ФРГ оценили данные о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Экс-глава СДПГ Лафонтен: подрыв США «Северных потоков» равносилен войне с ФРГ
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В ФРГ оценили новые данные о подрыве «Северных потоков». Если за этим стоят США, то это равносильно объявлению войны Германии. Об этом заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и сооснователь Левой партии Оскар Лафонтен, сообщает ТАСС.

«Год назад были взорваны газопроводы "Северный поток". Это было объявлением войны Германии», — написал Лафонтен на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Экс-глава СДПГ рассмотрел две версии событий и пришел к выводу, что в случае подрыва трубопровода Украиной правительству Германии стоило бы немедленно прекратить всю военную и финансовую помощь Украине. Однако он сам склоняется к причастности к подрыву Соединенных Штатов, о чем заявил американский журналист Сеймур Херш. По мнению Лафонтена, при таких обстоятельствах ФРГ не могла бы оставаться в НАТО под руководством государства, которое осуществило этот террористический акт и тем самым объявило войну Германии.

Политик считает, что США стремятся достичь мирового господства, а не защищают интересы безопасности в Европе, что «угрожает вовлечь ФРГ в ядерную войну, ограниченную Европой, (...) превратив Украину в свой военный форпост».

Ранее Херш раскрыл новые детали подрыва «Северных потоков». Он заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) смогло тщательно замести следы своего участия в организации диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По мнению Херша, США подорвали трубопроводы из-за боязни потерять влияние на ФРГ и Европу.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Цена российской нефти сильно превысила потолок G7

    Раскрыт уникальный способ купить дешевое жилье

    Расходы на охрану воздуха впервые превысили траты на ископаемое топливо

    Названы сроки окончания бабьего лета в Москве

    Внешность Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети фразой «что с лицом»

    Украинского военного приговорили к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

    Павел Деревянко рассказал об обмане бывшего друга на 45 миллионов рублей

    Генсек НАТО объявил о новых контрактах на боеприпасы для Украины

    Российские ВКС сбили украинский штурмовик в ДНР

    Силуанов назвал фронт главным приоритетом бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости