Экс-глава СДПГ Лафонтен: подрыв США «Северных потоков» равносилен войне с ФРГ

В ФРГ оценили новые данные о подрыве «Северных потоков». Если за этим стоят США, то это равносильно объявлению войны Германии. Об этом заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и сооснователь Левой партии Оскар Лафонтен, сообщает ТАСС.

«Год назад были взорваны газопроводы "Северный поток". Это было объявлением войны Германии», — написал Лафонтен на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Экс-глава СДПГ рассмотрел две версии событий и пришел к выводу, что в случае подрыва трубопровода Украиной правительству Германии стоило бы немедленно прекратить всю военную и финансовую помощь Украине. Однако он сам склоняется к причастности к подрыву Соединенных Штатов, о чем заявил американский журналист Сеймур Херш. По мнению Лафонтена, при таких обстоятельствах ФРГ не могла бы оставаться в НАТО под руководством государства, которое осуществило этот террористический акт и тем самым объявило войну Германии.

Политик считает, что США стремятся достичь мирового господства, а не защищают интересы безопасности в Европе, что «угрожает вовлечь ФРГ в ядерную войну, ограниченную Европой, (...) превратив Украину в свой военный форпост».

Ранее Херш раскрыл новые детали подрыва «Северных потоков». Он заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) смогло тщательно замести следы своего участия в организации диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По мнению Херша, США подорвали трубопроводы из-за боязни потерять влияние на ФРГ и Европу.