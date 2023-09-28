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17:12, 28 сентября 2023Мир

В ЕС оценили возможный ущерб для сельского хозяйства в случае вступления Украины

Politico: вступление Украины в Евросоюз может разрушить сельское хозяйство ЕС

Фото: Omar Marques / Getty Images

В Европейском союзе (ЕС) оценили возможный ущерб в случае вступления мощной аграрной державы Украины и пришли к выводу о срочной необходимости реформы Единой сельскохозяйственной политики (CAP). Об этом заявил бывший комиссар по сельскому хозяйству и депутат Европейского парламента Дачиан Чолош на саммите «Будущее продуктов питания и сельского хозяйства», сообщает Politico.

Чолош считает, что ЕС не знает, как в краткосрочной перспективе решить проблему избытка украинского зерна на европейском рынке, которое в перспективе может привести к падению цен на сельхозпродукцию и большим убыткам для крупных и мелких фермерских хозяйств. «У меня сложилось впечатление, что мы ждем проблем, а затем пытаемся их решить», — заявил политик.

Бывший комиссар по сельскому хозяйству заявил, что Украина, обладающая мощным аграрным сектором и одними из самых плодородных почв в мире, может разрушить CAP, так как субсидирование зависит от размера фермерских угодий. Соответственно, CAP необходимо срочно реформировать.

«Сельское хозяйство, несомненно, станет самой трудной частью переговоров о вступлении Украины», — подтвердил мнение Чолоша министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас.

Ранее обозреватель американского издания Foreign Policy Пол Хокенос предупредил Украину о трудностях вступления в ЕС из-за Польши и допустил, что консерваторы могут закрыть Украине путь в организацию. По его мнению, высокие дотации Украине «уменьшат польский кусок европейского пирога».

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    Дарья Балацкая
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