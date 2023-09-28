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14:17, 28 сентября 2023Мир

В НАТО оценили опасность для альянса инцидента с дроном в Румынии

Столтенберг заявил, что у НАТО нет доказательств намеренной атаки РФ на альянс

Фото: Kacper Pempel / Reuters

У НАТО нет доказательств намеренной атаки России на альянс. Так опасность для объединения инцидента с дроном в Румынии оценил генсек Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России», — сказал он, комментируя инциденты с падением беспилотников на территории Румынии.

4 сентября власти Украины сообщили, что российские дроны якобы упали и сдетонировали в Румынии. В ответ в Минобороны Румынии заявили, что вооружение России никогда не создавало прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам страны.

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    Виктория Кондратьева
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