В НАТО оценили опасность для альянса инцидента с дроном в Румынии

Столтенберг заявил, что у НАТО нет доказательств намеренной атаки РФ на альянс

У НАТО нет доказательств намеренной атаки России на альянс. Так опасность для объединения инцидента с дроном в Румынии оценил генсек Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России», — сказал он, комментируя инциденты с падением беспилотников на территории Румынии.

4 сентября власти Украины сообщили, что российские дроны якобы упали и сдетонировали в Румынии. В ответ в Минобороны Румынии заявили, что вооружение России никогда не создавало прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам страны.