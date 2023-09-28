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11:01, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане сообщили о ДТП с автомобилем российских миротворцев

МЧС Азербайджана: на трассе Шуша — Лачин загорелся автомобиль миротворцев России

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Автомобиль российского миротворческого контингента перевернулся и загорелся на трассе Шуша — Лачин. О ДТП сообщило МЧС Азербайджана.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль марки "КамАЗ", принадлежащий миротворческому контингенту Российской Федерации, перевозивший восемь тонн горючего, опрокинулся на обочину и вызвал пожар», — говорится в заявлении.

Уточняется, что огонь распространился на стоящие на обочине машины, которые принадлежат армянским гражданам. Пожар удалось потушить, добавили в МЧС республики.

Ранее российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. Им обеспечили размещение, питание и оказание медицинской помощи.

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    Кристина Есикова
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