В Азербайджане сообщили о ДТП с автомобилем российских миротворцев

МЧС Азербайджана: на трассе Шуша — Лачин загорелся автомобиль миротворцев России

Автомобиль российского миротворческого контингента перевернулся и загорелся на трассе Шуша — Лачин. О ДТП сообщило МЧС Азербайджана.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль марки "КамАЗ", принадлежащий миротворческому контингенту Российской Федерации, перевозивший восемь тонн горючего, опрокинулся на обочину и вызвал пожар», — говорится в заявлении.

Уточняется, что огонь распространился на стоящие на обочине машины, которые принадлежат армянским гражданам. Пожар удалось потушить, добавили в МЧС республики.

Ранее российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. Им обеспечили размещение, питание и оказание медицинской помощи.