Модель стала зарабатывать миллионы на странном фетише фанатов

Вебкам-модель обнаружила странный фетиш фанатов и стала зарабатывать на нем по 24 тысячи фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей) в месяц. Об этом сообщает Daily Star.

21-летняя Даниэлла Мотта рассказала, что однажды несколько подписчиков заплатили ей за то, чтобы она «поиграла с воздушным шаром, а потом лопнула его задницей». Девушка подумала, что у клиента какой-то праздник. «Я подумала, что это такое поздравления с днем рождения или что-то в этом роде, — заявила модель. — Но потом я стала получать очень похожие запросы и поняла, что это реальный фетиш».

Сейчас Мотта выполняет до 20 таких заказов в неделю. Некоторые фанаты просят ее ласкать надутые шары или тереться о них. Другие хотят, чтобы она лопала их руками. Девушка отметила, что серьезно относится даже к таким странным запросам и уважает фетиши других людей.

Позже модель выяснила, что страсть к воздушным шарам называется инфлатофилия. Люди, подверженные этому фетишу, получают удовольствие, наблюдая, как кто-то надувает, лопает воздушные шары или взаимодействует с ними иным образом.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Кайли Кейн из США стала вебкам-моделью и заработала миллионы на фетишах незнакомцев. Женщина работала парикмахером в течение десяти лет, но во время пандемии COVID-19 ее салон закрылся.