Аналитик объявил начало вражды между Украиной и Западом

Британский аналитик Бычинский объявил начало вражды между Украиной и Западом

Главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский заявил, что Украина рискует потерять партнеров из-за выступлений президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в статье для Telegraph.

Бычинский объявил начало вражды между Украиной и Западом и подчеркнул, что вместо конструктивного диалога Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию.

«Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», — отметил аналитик.

Эксперт добавил, что «опрометчивый торговый спор» Украины с Польшей, Словакией и Венгрией является «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.

16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт зерна с Украины. Варшава объяснила это решение защитой интересов местных фермеров.

В ответ на это Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии, которые также ввели эмбарго на украинское зерно. В Киеве назвали неприемлемым нарушением запрет трех отдельных стран-членов Евросоюза на ввоз зерна.